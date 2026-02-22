Autostrada A1 | tratto Barberino-Firenzuola e stazione Firenze Impruneta chiusi di notte

Un intervento di manutenzione sulla rete autostradale ha portato alla chiusura notturna del tratto Barberino-Firenzuola e della stazione Firenze Impruneta. La decisione si è resa necessaria per garantire la sicurezza durante i lavori programmati, che interessano le corsie di marcia e gli accessi principali. Gli automobilisti devono seguire percorsi alternativi, con segnali ben visibili lungo le vie di deviazione. Le chiusure dureranno fino alle prime ore del mattino.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima sono programmate le seguenti chiusure notturne. Per lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio 2026, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e Firenzuola, verso Bologna. Di conseguenza, chi è diretto verso Bologna dovrà percorrere la A1 Panoramica. Chi, invece, è diretto a a Firenzuola, dovrà uscire a Barberino e seguire la segnaletica gialle indicante “Bologna”. Nella stessa notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, per consentire attività di ispezione gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: DALLE 18:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO sarà chiusa l’area di parcheggio “Vingone ovest”, situata nel tratto compreso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, verso Roma. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa per una nottePer una notte, la stazione di Firenze Impruneta sull'autostrada A1 sarà chiusa.

