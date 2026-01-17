Scontro tra due auto all' incrocio | due persone estratte dall' abitacolo dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima, in via Spagnoli e via Ville, a seguito di un incidente tra due auto. Due persone sono state estratte dai mezzi dai soccorritori. L'incidente si è verificato intorno alle 12, e le cause sono ancora in fase di accertamento.

FALCONARA MARITTIMA – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi all'incrocio tra via Spagnoli e via Ville, nel territorio comunale di Falconara Marittima, per uno scontro che ha coinvolto due auto attorno alle 12.30 circa. La squadra giunta sul posto ha collaborato con il personale sanitario del 118 per l'estrazione di due persone rimaste all'interno di una vettura, mentre una terza è uscita autonomamente dal proprio mezzo. Successivamente si è proceduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

