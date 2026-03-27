Auto Moto Turin Show 2026 | cosa si può guidare gratis nell' area test drive

Oggi, venerdì 27 marzo, si è aperta la terza edizione di Auto Moto Turin Show, evento organizzato da Gl events Italia presso il Lingotto Fiere. Durante la giornata, è stato possibile provare gratuitamente diversi modelli di auto e moto nell'area dedicata ai test drive. L'evento proseguirà fino a domenica, offrendo ai visitatori l’opportunità di guidare vari veicoli senza costi aggiuntivi.

Oggi, venerdì 27 marzo, è stata inaugurata la terza edizione di Auto Moto Turin Show (Amts), il grande evento che Gl events Italia organizza al Lingotto Fiere. A introdurre la cerimonia che ha dato ufficialmente il via a questa edizione è stato Jimmy Ghione. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. A Torino in mostra le macchine cult dei film: dalla Bianchina di Fantozzi alla Jeep Wrangler di Jurassik Park fino alla Fiat 500 di Lupin La professoressa Elisa di Volvera campionessa per una notte a La Ruota della Fortuna fa il botto: vinti oltre 135mila euro Gramellini dedica la buonanotte a Nathan, il papà... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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