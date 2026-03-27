Auto in un dirupo a Posillipo il papà di Giammaria de Gregorio | A 15 anni dall?incidente il veicolo è ancora nel burrone

Nel 2011, una Mini One con a bordo tre giovani è finita in un dirupo in via Petrarca a Posillipo, poco prima dell’alba tra il 14 e il 15 maggio. A distanza di 15 anni, il padre di uno dei ragazzi coinvolti ha dichiarato che il veicolo rimane ancora nel burrone. La vicenda è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità e dei media locali.

Era il 2011. La notte tra il 14 e il 15 maggio quando, poco prima dell?alba, in via Petrarca, una Mini One con a bordo tre ragazzi appena maggiorenni - Gianluca Del Torto, Oliviero Russo e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Auto in un dirupo a Posillipo, il papà di Giammaria de Gregorio: «A 15 anni dall?incidente il veicolo è ancora nel burrone» Articoli correlati Incidente nel Cilento, auto sfonda il guardrail e cade nel dirupo a Montecorice: morta coppia di 24 e 29 anniVolkswagen Polo sfonda il guardrail e precipita per 200 metri nel dirupo, morti Michele Pirozzi e Maria Magliocco. Leggi anche: Auto finisce nel dirupo, conducente incastrato nel veicolo portato al Bufalini in gravi condizioni Una raccolta di contenuti su Auto in un dirupo a Posillipo il papà... Discussioni sull' argomento Auto in un dirupo a Posillipo, il papà di Giammaria de Gregorio: A 15 anni dall’incidente il veicolo è ancora nel burrone; Auto in un dirupo a Posillipo: A 15 anni dall’incidente il veicolo è ancora nel burrone. Auto in un dirupo a Posillipo, il papà di Giammaria de Gregorio: «A 15 anni dall’incidente il veicolo è ancora nel burrone»Era il 2011. La notte tra il 14 e il 15 maggio quando, poco prima dell’alba, in via Petrarca, una Mini One con a bordo tre ragazzi appena maggiorenni - Gianluca Del Torto, Oliviero Russo ... ilmattino.it Auto in un dirupo a Posillipo: «A 15 anni dall’incidente il veicolo è ancora nel burrone»Era il 2011. La notte tra il 14 e il 15 maggio quando, poco prima dell’alba, in via Petrarca, una Mini One con a bordo tre ragazzi appena maggiorenni - Gianluca Del Torto, Oliviero Russo ... ilmattino.it Domenica al Palabigi la vittoria della Pallacanestro Reggiana nel derby contro la Virtus: i commenti del coordinatore delle politiche sportive della Regione Giammaria Manghi e dei giornalisti Alessandro Mamoli e Luca Muleo - facebook.com facebook