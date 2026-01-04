Auto finisce nel dirupo conducente incastrato nel veicolo portato al Bufalini in gravi condizioni

Da forlitoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 14, un'auto è uscita di strada, precipitando in un burrone di circa 6 metri. Il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo e trasportato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per soccorrere e mettere in sicurezza la zona.

Un'autovettura è uscita di strada precipitando in un burrone per circa 6 metri. E' quanto capitato intorno alle 14.50 nel comune di Bertinoro, in via Cerbiano, nella frazione di Bracciano. All'interno del veicolo, una Fiat 500 che è uscita autonomamente dalla strada, è rimasto intrappolato un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

auto finisce nel dirupo conducente incastrato nel veicolo portato al bufalini in gravi condizioni

© Forlitoday.it - Auto finisce nel dirupo, conducente incastrato nel veicolo portato al Bufalini in gravi condizioni

Leggi anche: Auto cade in mare nel porto di Bari: conducente in salvo sul tetto del veicolo

Leggi anche: Incidente: auto finisce fuori strada, conducente portato a Careggi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Auto precipita in una scarpata per evitare un cinghiale | attimi di paura per il conducente.

auto finisce dirupo conducenteAuto esce di strada e finisce in bilico su un dirupo: salvati papà, mamma, neonato e bimba di 2 anni - Una famiglia a bordo di un'auto uscita di strada e finita in bilico su un dirupo è stata salvata da tre giovani carabiniere libere dal servizio. fanpage.it

auto finisce dirupo conducenteAuto fuori controllo, finisce rovesciata sul fianco: conducente bloccato tra le lamiere - I Vigili del fuoco aprono un varco sul parabrezza per liberare l'uomo ferito ... nordest24.it

Prima lo schianto con un’auto, poi la carambola e l'autoarticolato finisce nel dirupo nell'A14 - 30 lungo l’A14 poco prima dello svincolo Porto Recanati – Loreto. corriereadriatico.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.