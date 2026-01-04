Auto finisce nel dirupo conducente incastrato nel veicolo portato al Bufalini in gravi condizioni

Alle 14, un'auto è uscita di strada, precipitando in un burrone di circa 6 metri. Il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo e trasportato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per soccorrere e mettere in sicurezza la zona.

Un'autovettura è uscita di strada precipitando in un burrone per circa 6 metri. E' quanto capitato intorno alle 14.50 nel comune di Bertinoro, in via Cerbiano, nella frazione di Bracciano. All'interno del veicolo, una Fiat 500 che è uscita autonomamente dalla strada, è rimasto intrappolato un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Auto finisce nel dirupo, conducente incastrato nel veicolo portato al Bufalini in gravi condizioni Leggi anche: Auto cade in mare nel porto di Bari: conducente in salvo sul tetto del veicolo Leggi anche: Incidente: auto finisce fuori strada, conducente portato a Careggi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Auto precipita in una scarpata per evitare un cinghiale | attimi di paura per il conducente. Auto esce di strada e finisce in bilico su un dirupo: salvati papà, mamma, neonato e bimba di 2 anni - Una famiglia a bordo di un'auto uscita di strada e finita in bilico su un dirupo è stata salvata da tre giovani carabiniere libere dal servizio. fanpage.it

Auto fuori controllo, finisce rovesciata sul fianco: conducente bloccato tra le lamiere - I Vigili del fuoco aprono un varco sul parabrezza per liberare l'uomo ferito ... nordest24.it

Prima lo schianto con un’auto, poi la carambola e l'autoarticolato finisce nel dirupo nell'A14 - 30 lungo l’A14 poco prima dello svincolo Porto Recanati – Loreto. corriereadriatico.it

L'albero crolla all'improvviso e finisce sull'auto: quattro giovani feriti a Palermo Il tronco ha sfondato il parabrezza della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area di via San Martino Leggi l’articolo completo al link nel prim - facebook.com facebook

Auto finisce fuori strada in Salento: morto un 24enne, ferito un 21enne. L'incidente all'alba tra Salice Salentino e Carmiano. #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.