Ho drogato e stuprato mia moglie per 14 anni | l’ex consigliere comunale Philip Young si dichiara colpevole

L'ex consigliere comunale inglese Philip Young ha ammesso di aver drogato e violentato sua moglie per oltre un decennio. La sua confessione riguarda anche il coinvolgimento di altri uomini negli abusi. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela delle vittime e sulla responsabilità pubblica. La giustizia procederà per fare chiarezza su quanto accaduto e sulle implicazioni di questi fatti.

Chi Philip Young, l'uomo che ha fatto stuprare la moglie per 13 anni: è accusato di 56 reati sessuali

