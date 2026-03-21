Picchiano e maltrattano per anni le figlie scarcerata la moglie dell'ex consigliere comunale Singh
Dopo più di venti giorni in carcere, Baljeet Kaur, moglie dell’ex consigliere comunale di Brescia, è stata rimessa in libertà. La donna era stata arrestata con l’accusa di aver maltrattato e picchiato le figlie per anni. L’indagine riguarda presunti abusi fisici e psicologici che sarebbero avvenuti nel corso di diversi anni. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità.
Dopo oltre 20 giorni di carcere, è tornata libera Baljeet Kaur, moglie di Balwinder Singh, l'ex consigliere comunale di centrodestra di Brescia accusato di maltrattamenti fisici e psicologici sulle figlie. A deciderlo è stato il Tribunale del Riesame. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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