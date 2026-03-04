Stipendio scuola una tantum febbraio docenti 110 euro e Ata 270 euro | chi non l’ha ancora avuta la riceverà a marzo L’annuncio di NoiPA

Il personale scolastico ha segnalato che lo stipendio di febbraio non includeva l'importo una tantum di 110 euro per i docenti e di 270 euro per il personale Ata. Chi non ha ancora ricevuto questa somma la vedrà accreditata a marzo. L'annuncio ufficiale è arrivato da NoiPA, che ha confermato le tempistiche di pagamento.

Numerose segnalazioni da parte del personale scolastico hanno evidenziato l'assenza dell'una tantum nel cedolino di febbraio 2026. L'importo, previsto dall'art. 16 del CCNL 202224, non risulta accreditato a una parte significativa di docenti e personale ATA. La mancanza ha generato preoccupazione tra i lavoratori della scuola, che hanno contattato le organizzazioni sindacali per richiedere chiarimenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

