Sinner-Zverev oggi a Indian Wells | a che ora e dove vedere il match della semifinale

Oggi si gioca la semifinale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il match si terrà sul campo principale del torneo, con in palio la possibilità di accedere alla finale contro uno tra Alcaraz e Medvedev. L'incontro inizia alle ore specificate e può essere seguito in diretta tramite i canali ufficiali del torneo.

Sinner affronta Zverev nella semifinale di Indian Wells: in palio la finale contro Alcaraz o Medvedev. A che ora si gioca oggi e dove vedere il match in TV. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Quando gioca Sinner in semifinale a Indian Wells: data e ora del match contro ZverevSabato 14 marzo Jannik Sinner tornerà in campo a Indian Wells, lo farà per giocare la semifinale con Alexander Zverev. Sinner-Zverev, streaming gratis: dove vedere semifinale Masters 1000 Indian Wells anche in tvJannik Sinner continua la sua corsa ad Indian Wells e conquista l’accesso alle semifinali grazie a una prestazione autoritaria contro lo statunitense... Sinner dominante a Indian Wells. Fonseca meglio di Tien Altri aggiornamenti su Sinner Zverev oggi a Indian Wells a che... Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev a Indian Wells 2026 in semifinale: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Zverev stasera alle 21.30, poi Alcaraz-Medvedev: in palio la finale di Indian Wells; Sinner torna in semifinale a Indian Wells, ora c'è Zverev; Sinner-Zverev, che semifinale a Indian Wells: cronaca LIVE dalle 21.30. Sinner-Zverev oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: definito l’orario, programma, streamingJannik Sinner affronterà quest'oggi (non prima delle 21:30 italiane) il tedesco Alexander Zverev nella prima semifinale del Masters1000 di Indian Wells. oasport.it LIVE Sinner-Zverev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: si gioca in prima serata, in palio la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'attesissima semifinale del Masters 1000 di ... oasport.it Jannik Sinner sfiderà Alexander Zverev a Indian Wells questa sera, Sabato 14 Marzo, non prima delle 21:30 italiane! A seguire ci sarà l'altra semifinale maschile tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev (non prima delle 23 italiane). x.com Sinner domina a Indian Wells: domani semifinale contro Zverev - facebook.com facebook