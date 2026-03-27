Sinner-Zverev stanotte all’Atp Miami 2026 | orario precedenti e dove vederla

Stanotte, nel torneo ATP di Miami del 2026, si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L’incontro è programmato per venerdì 27 marzo. I due tennisti si sono già affrontati in precedenti incontri e la partita si svolgerà in un impianto sportivo che trasmette l’evento in diretta.

Jannik Sinner torna in campo stanotte, venerdì 27 marzo, nella semifinale dell’ Atp Miami 2026 contro Alexander Zverev. La sfida tra il numero 2 e il numero 3 del ranking vale un posto in finale nel Masters 1000 in corso all’Hard Rock Stadium. Sinner arriva all’appuntamento in grande condizione di forma e senza aver perso finora nemmeno un set. Netto anche il suo dominio nella semifinale contro lo statunitense Frances Tiafoe. In più di 40 anni di storia (la prima edizione è del 1985) soltanto due tennisti sono riusciti a trionfare a Miami senza perdere set. Il primo è stato Ivan Lendl nel lontanissimo 1989, il secondo e ultimo è stato Novak Djokovic, capace di vincere quattro volte senza perdere set (2007, 2012, 2014 e 2016). 🔗 Leggi su Lapresse.it

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