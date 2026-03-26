Il torneo ATP di Miami 2026 prosegue con i quarti di finale della parte alta del tabellone. Nella semifinale prevista, il ceco Jiri Lehecka affronterà il francese Arthur Fils. La partita deciderà chi accederà alla finale di domenica, dopo aver superato gli incontri precedenti. La semifinale si svolgerà nei prossimi giorni, portando avanti la fase conclusiva del torneo.

Il torneo entra nella fase decisiva con i match dei quarti di finale della parte alta del tabellone. Saranno il ceco Jiri Lehecka e il francese Arthur Fils ad affrontarsi nella semifinale per contendersi il diritto di giocare la sfida decisiva di domenica. In un tabellone caratterizzato da costanti sorprese non ci saranno giocatori non teste di serie tra i primi quattro. Il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 21, doma il giovane spagnolo Martin Landaluce 7-6(1) 7-5 in due ore e quattro minuti. Nel contesto di un primo parziale che si sviluppa sui binari di un sostanziale equilibrio lo spagnolo annulla quattro palle break nei primi tre turni di battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Miami 2026, Lehecka sfiderà Fils nella semifinale della parte alta

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