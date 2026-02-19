Unife inaugura la mostra ' Atomi di immaginazione Giovani talenti creano la scienza'

Mercoledì 18, a Palazzo Turchi di Bagno, è stata aperta la mostra ‘Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza’ a causa del progetto ‘Art&Science Across Italy’. La manifestazione, promossa dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal Cern di Ginevra, coinvolge studenti e giovani artisti. Durante l’inaugurazione, sono stati esposti dipinti e installazioni che uniscono arte e scienza. La mostra mira a far conoscere nuovi modi di interpretare la ricerca scientifica attraverso l’arte visiva. La partecipazione di numerosi giovani è già in crescita.

Ha inaugurato mercoledì 18 a Palazzo Turchi di Bagno la mostra 'Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza', realizzata nell'ambito del progetto 'Art&Science Across Italy' promosso dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal Cern di Ginevra, in collaborazione con le università italiane. L'esposizione fa parte di un ciclo di 15 mostre che si terranno in altrettante città italiane e sarà aperta al pubblico dal 18 al 25 febbraio, con ingresso gratuito, tutti i giorni dalle 10 alle 18. La sede della mostra ospiterà le opere delle studentesse e degli studenti delle scuole partecipanti al progetto che provengono da Bologna e da Ferrara.