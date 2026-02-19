Ferrara | scienza e arte a confronto la mostra ‘Atomi di immaginazione’ ispira i giovani talenti
A Ferrara, la mostra ‘Atomi di immaginazione’ nasce dall’esigenza di avvicinare i giovani alla scienza attraverso l’arte. L’esposizione, che si tiene nel palazzo Turchi fino al 25 febbraio, presenta opere che combinano dettagli scientifici e creatività artistica. Gli studenti delle scuole locali partecipano attivamente, creando installazioni ispirate a concetti di fisica e biologia. La mostra invita i visitatori a scoprire come immaginazione e scienza possano intrecciarsi. L’evento si rivolge a chi desidera esplorare nuove prospettive tra due mondi apparentemente distanti.
Ferrara celebra l’incontro tra arte e scienza: una mostra per i giovani talenti. Palazzo Turchi a Ferrara ospita fino al 25 febbraio ‘Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza’, una mostra innovativa che espone le opere di studentesse e studenti di Bologna e Ferrara. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal Cern di Ginevra, mira a stimolare la creatività e l’interesse per le discipline scientifiche attraverso un approccio multidisciplinare. Un progetto nazionale per la divulgazione scientifica. La mostra ferrarese si inserisce in un più ampio progetto, ‘Art&Science Across Italy’, che prevede quindici esposizioni in diverse città italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: A Ferrara, la tappa della mostra Atomi di Immaginazione. Giovani talenti creano la scienza — Italiano; Art&Science across Italy: a Unife la mostra che avvicina alla scienza attraverso l’arte; Unife, inaugura la mostra 'Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza'; Scienza in Pellicola. Un viaggio cinematografico attraverso i saperi di Unife.
Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza: al via da oggi a Ferrara la seconda tappa del ciclo di mostre 2026 del progetto Art & Science across Italy che vuole avvicinare gli studenti e le studentesse alla ricerca scientifica attraverso il lingua