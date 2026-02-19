Ferrara | scienza e arte a confronto la mostra ‘Atomi di immaginazione’ ispira i giovani talenti

A Ferrara, la mostra ‘Atomi di immaginazione’ nasce dall’esigenza di avvicinare i giovani alla scienza attraverso l’arte. L’esposizione, che si tiene nel palazzo Turchi fino al 25 febbraio, presenta opere che combinano dettagli scientifici e creatività artistica. Gli studenti delle scuole locali partecipano attivamente, creando installazioni ispirate a concetti di fisica e biologia. La mostra invita i visitatori a scoprire come immaginazione e scienza possano intrecciarsi. L’evento si rivolge a chi desidera esplorare nuove prospettive tra due mondi apparentemente distanti.

Ferrara celebra l’incontro tra arte e scienza: una mostra per i giovani talenti. Palazzo Turchi a Ferrara ospita fino al 25 febbraio ‘Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza’, una mostra innovativa che espone le opere di studentesse e studenti di Bologna e Ferrara. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal Cern di Ginevra, mira a stimolare la creatività e l’interesse per le discipline scientifiche attraverso un approccio multidisciplinare. Un progetto nazionale per la divulgazione scientifica. La mostra ferrarese si inserisce in un più ampio progetto, ‘Art&Science Across Italy’, che prevede quindici esposizioni in diverse città italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

Klimt ispira giovani artisti a Pozzallo: la mostra “Frammenti, forme e colore” tra arte, studio e futuro.I giovani artisti di Pozzallo si sono riuniti ieri alla Società Operaia di Mutuo Soccorso “Vincenzo Romeo” per una mostra dedicata a Klimt.

A Urbino l’arte di Pico Romagnoli racconta storie tra memoria e immaginazione in mostra inaugurataA Urbino apre una nuova mostra dedicata a Pico Romagnoli, un artista che da tempo sperimenta tra realtà e immaginazione.

