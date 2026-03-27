Atletica leggera l' associazione Divertiamoci insieme ai campionati italiani indoor

Durante i campionati italiani indoor di atletica leggera, svoltisi ad Ancona il 20 e 21 marzo 2026, l’associazione sportiva

Podi e un titolo italiano per gli atleti protagonisti il 20 e 21 marzo 2026, durante il tradizionale evento sportivo di Ancona A brillare su tutti è stato Giuseppe Dell’Aquila, che si è laureato campione italiano nei 400 metri, categoria II3 Juniores, al termine di una prestazione che premia l’impegno e la determinazione. Ottimo risultato anche per Cristina Vecchio, che ha conquistato un prestigioso terzo posto nel getto del peso, categoria II2 femminile. Da sottolineare inoltre la prova di Orlando Tancredi, autore del terzo miglior tempo in batteria nei 400 metri, categoria II1, ottima prestazione anche per lui. I risultati ottenuti rappresentano una grande soddisfazione per tutta l’associazione, frutto del lavoro quotidiano, della passione e dei sacrifici affrontati durante gli allenamenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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