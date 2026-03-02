Argento per Samuele Ceccarelli ai campionati italiani indoor di atletica leggera

Samuele Ceccarelli ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati italiani indoor di atletica leggera a Massa Carrara. La gara si è conclusa con una differenza di soli tre millesimi di secondo rispetto al primo classificato. La competizione si è svolta il 2 marzo 2026 e ha visto protagonisti diversi atleti impegnati nella prova dei 60 metri piani indoor.

Massa Carrara, 2 marzo 2026 – Per soli tre millesimi di secondo Samuele Ceccarelli non è nuovamente campione italiano dei 60 metri piani indoor. Il velocista apuano delle fiamme oro della polizia di stato, non è riuscito a riconquistare il successo ottenuto nel 2023, che insieme a quello ai campionati europei nella stessa specialità e nello stesso anno, lo avevano proiettato nell'olimpo continentale dell'atletica leggera. “La saetta delle Apuane”, com'era stato ribattezzato dopo quella brillante stagione culminata ai campionati europei a squadre in Polonia, dove Ceccarelli si era aggiudicato la prova regina, i cento metri piani, eguagliando con 10”13 il suo record personale, lo scorso fine settimana nella pista di Ancona, ha ceduto al fotofinish a Filippo Randazzo della fiamme gialle della guardia di finanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Argento per Samuele Ceccarelli ai campionati italiani indoor di atletica leggera Un argento brillante ai Campionati Italiani Allievi di atletica leggeraLEQUILE - Grande risultato per la giovane atleta Sofia Linnea Sternativo, portacolori dell'associazione sportiva salentina dell'Atletica Due Mondi,... Atletica leggera, Pietro Giuliani ed Edoardo Rossi protagonisti ai Campionati italiani allieviHa aperto le danze sabato Giuliani che, dopo un periodo travagliato a causa di continui infortuni, è atterrato a 6,70 metri nel salto in lungo... Lo spettacolo delle staffette 4x100 | Mondiali di Atletica 2025 Una selezione di notizie su Samuele Ceccarelli. Temi più discussi: Falocchi 2,30, Dester è record, triplisti ok; Ancona, al via gli Assoluti Indoor 2026; LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo, Dallavalle batte Diaz; Assoluti indoor, Molinarolo e Lazzaro tricolori. Argento per Samuele Ceccarelli ai campionati italiani indoor di atletica leggeraNei 60 metri piani corsi ad Ancona, la saetta delle Apuane per soli tre millesimi arriva secondo al fotofinish. Tra due settimane sarà in Polonia per i mondiali indoor ... lanazione.it Ceccarelli, 661 a Stoccolma: torna competitivo sui 60 metriSamuele Ceccarelli ha ritrovato una forma convincente correndo i 60 metri in 661 a Stoccolma, segnando il miglior tempo degli ultimi tre anni per lo sprinter toscano. La prestazione è arrivata nel ... it.blastingnews.com Assoluti indoor di Ancona: nella finale dei 60 mt vince al fotofinish Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) con 6"61 su Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro Padova) con lo stesso tempo; terzo Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle) con 6"62. Complimenti ragazzi..!!! - facebook.com facebook