Questa mattina il Meeting di Ostrava prende il via con alcune gare di alto livello. Furlani si prepara a sfidare Tentoglou nel salto in lungo, mentre Zaynab Dosso scende in pista nei 60 metri. La giornata promette battaglie e sorprese per gli appassionati di atletica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Ostrava, evento gold dell’World Indoor Tour 2026. Dopo i due eventi oltreoceano che hanno aperto la stagione dei meeting di categoria gold, gli occhi degli appassionati si rivolgono all’Atleticka hala di Ostrava dove andranno in azione tanti protagonisti internazionali. Gli occhi degli appassionati italiani saranno concentrati soprattutto alla gara del salto in lungo maschile. Mattia Furlani torna in azione dopo l’ottimo avvio di stagione in quel di Parigi, dove lo scorso 25 gennaio si è preso il world lead a 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Ostrava 2026 in DIRETTA: Furlani sfida Tentoglou, c’è Zaynab Dosso nei 60 metri

Approfondimenti su Ostrava Meeting

Martedì 3 febbraio, a Ostrava, si tiene la tappa di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica.

Questa mattina a Ostrava il Czech Indoor Gala ha preso il via con alcuni degli atleti italiani più attesi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ostrava Meeting

Argomenti discussi: Furlani sfida subito Tentoglou nel lungo del meeting di Ostrava; Mattia Furlani sfida Tentoglou nella gara clou del meeting di Ostrava. Dosso debutta sui 60; World Athletics Indoor Tour 2026: tre meeting in diretta su Sky e NOW; World Athletics Indoor Tour 2026 | tre meeting in diretta su Sky e NOW.

Atletica: domani meeting Ostrava con Jacobs, Fabbri e DossoOtto azzurri in gara domani al Golden Spike di Ostrava, meeting di fascia Gold del Continental Tour. A dieci giorni esatti dagli Europei di Roma, spiccano le presenze dei primatisti italiani Marcell ... ansa.it

Furlani: prima grande sfida con Tentoglou nel lungo di OstravaMattia Furlani torna in gara domani 3 febbraio nel salto in lungo del Czech Indoor Gala a Ostrava, prova Gold del World Tour, dopo lo strepitoso debutto a Parigi del 28 gennaio che l'ha visto volare s ... msn.com

Il WTA 250 di Ostrava vedrà in campo anche Anna Blinkova e Rebecca Sramkova. Diverse wild card ceche, da Brenda Fruhvirtova a Tereza Martincova - facebook.com facebook