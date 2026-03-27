Atlete transgender e il test per le Olimpiadi 2028 parla il genetista

Un genetista ha commentato recentemente il test genetico che sarà obbligatorio per le atlete transgender che intendono partecipare alle Olimpiadi del 2028. La questione riguarda la verifica dei criteri biologici necessari per poter competere nella categoria femminile, in un contesto in cui si discute di regole e limiti per l'accesso alle competizioni sportive. La decisione del Comitato olimpico internazionale ha suscitato reazioni e dibattiti tra gli esperti del settore.

Per una volta scienza e sport si dividono. “Il Cio (Comitato olimpico internazionale) sembra voler ripercorrere una strada già percorsa e abbandonata per le sue incertezze scientifiche e le sue conseguenze umane”, dice a LaSalute di LaPresse il genetista dell’Università di Tor Vergata Giuseppe Novelli, commentando le nuove regole annunciate per le atlete transgender. La decisione del Cio sulle transgender. Con una mossa destinata a far discutere, il Comitato olimpico internazionale ha infatti subordinato la partecipazione alle competizioni femminili delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 all’esecuzione di test cromosomici, già in vigore dal 1968 al 1996. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atlete transgender e il test per le Olimpiadi 2028, parla il genetista Articoli correlati Olimpiadi, Coventry (CIO): “No atlete transgender nelle gare per donne a Los Angeles 2028”, tornano i test genetici - VIDEOIl CIO cambia e si allinea a Trump: no alle atlete transgender alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Atlete transgender e intersessuali come Imane Khelif fuori dai Giochi, obbligo test genetici al CIO dal 2028Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) compie la sua rivoluzione sui test genetici legati al connubio sessualità-sport. Tutto quello che riguarda Atlete transgender Temi più discussi: Olimpiadi, le nuove regole del Cio: stop alle atlete transgender nelle gare per donne; Il Cio estende i test genetici: no alle atlete transgender alle Olimpiadi nelle gare femminili; L’esclusione delle atlete trans dalle Olimpiadi è un errore storico che ci riporta al 1896 (di F. Marrazzo); Transgender e intersessuali non gareggeranno con le donne nel 2028. Olimpiadi, no alle atlete transgender nelle gare femminili: ecco le nuove regole del CioDopo le scelte fatte da diverse federazioni, il Comitato Olimpico Internazionale stabilisce il test del gene SRY come unico criterio per l'idoneità: dal 2028 l'accesso alla categoria femminile sarà ri ... vanityfair.it CIO, è ufficiale il divieto alle atlete trans e intersessuali. Per Los Angeles 2028 obbligatori i test genetici30 anni dopo averli revocati, in quanto scientificamente ed eticamente ingiustificabili, il CIO ha riesumato i test genetici di femminilità in vista delle Olimpiadi del 2028. Colpiranno non solo le at ... gay.it Il Comitato olimpico internazionale vieta la partecipazione alle atlete donne transgender - facebook.com facebook Il Cio si allinea a Trump: da Los Angeles 2028 atlete transgender escluse dalle gare femminili x.com