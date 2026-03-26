atlete transgender e intersessuali come imane khelif fuori dai giochi obbligo test genetici al cio dal 2028

A partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028, le atlete che si identificano come transgender o intersessuali dovranno sottoporsi a un test genetico per poter partecipare alle competizioni femminili. Questa decisione è stata comunicata dal Comitato Olimpico internazionale, che ha stabilito questa nuova regola da applicare a tutte le discipline olimpiche.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) compie la sua rivoluzione sui test genetici legati al connubio sessualità-sport. Dal 2028 per partecipare alle gare femminili delle vari discipline delle Olimpiadi, sarà necessario superare un esame del Dna. L’accesso sarà pertanto riservato alle atlete di sesso biologico femminile, non portatrici del gene SRY. La nuova regola entrerà in vigore a partire dai Giochi di Los Angeles e non avrà effetto retroattivo. In questo modo l’organizzazione olimpica allinea le proprie decisioni alla linea promossa dall’amministrazione Trump sul tema. Test genetici obbligatori dalle Olimpiadi 2028, cosa ha deciso il CIO Chi sarà escluso dalle gare femminili con la nuova regola Perché il CIO ha cambiato le regole Le modalità dei controlli e le eccezioni previste 🔗 Leggi su Virgilio.it

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