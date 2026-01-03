Auto avvolta dalle fiamme si mette in salvo | tanta paura sulla Statale

Nel pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio, si sono verificati momenti di preoccupazione lungo la Strada Statale 42 a Vezza d’Oglio, dove un’auto in transito è stata coinvolta da un incendio. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo, evitando conseguenze più gravi. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi, sabato 3 gennaio, lungo la Strada Statale 42: nel centro di Vezza d’Oglio un'auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre era in transito.Il conducente, accortosi del fumo e del principio d’incendio, è riuscito ad abbandonare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Auto avvolta dalle fiamme sulla statale 36: lunghe code Leggi anche: Paura sulla Lecce-Trepuzzi: auto in movimento avvolta e distrutta dalle fiamme Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nella notte auto in fiamme ad Altare all’ingresso dell’autostrada. Auto avvolta dalle fiamme, si mette in salvo: tanta paura sulla Statale - Il conducente, accortosi del fumo e del principio d’incendio, è riuscito ad abbandonare il veicolo in tempo, mettendosi in salvo prima che il rogo si sviluppasse. bresciatoday.it Auto parcheggiata avvolta dalle fiamme: residenti svegliati all'alba dall'esplosione - Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura, alimentata a benzina e GPL, ha preso fuoco improvvisamente. nordest24.it

Incendiata auto a GPL: conducente vede fumo e fiamme provenire dal cofano - MARGHERA – Nella tarda mattinata di oggi un’ autovettura alimentata a GPL ha improvvisamente preso fuoco ment ... nordest24.it

BUONABITACOLO (SA), AUTO IN FIAMME IN VIA TRINITÀ: INTERVENGONO VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI Attimi di paura nella serata di ieri in via Trinità, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme. A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, u - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.