Assistenza igienico-personale alunni con disabilità il Garante | Problematica delicata serve chiarezza normativa

Durante l’audizione del 20 gennaio, il Garante dei diritti delle persone con disabilità ha evidenziato la complessità dell’assistenza igienico-personale per gli studenti con disabilità, in particolare nelle situazioni di disabilità intellettiva, disturbi psichici e autismo. La questione, definita delicata, richiede un quadro normativo chiaro per garantire diritti e tutela adeguata a tutti gli alunni coinvolti.

Il tema non è nuovo, ma continua a sollevare difficoltà di applicazione e disomogeneità sul territorio. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 affida esplicitamente ai collaboratori scolastici l'ausilio materiale – non specialistico – agli studenti con disabilità. Il compito comprende: Una scelta che crea un'anomalia: questi operatori non appartengono al personale statale e non sono inquadrati nei ruoli della scuola. Di conseguenza, non dispongono delle qualifiche richieste dal contratto nazionale per svolgere compiti di assistenza. Una situazione resa possibile dal fatto che lo Stato, in Sicilia, non può intervenire direttamente su ambiti che ricadono sotto la legislazione regionale.

