Aster investimenti e filiera Così Mbda rafforza la sua capacità industriale

Il gruppo europeo specializzato nella produzione di sistemi per il settore spaziale ha annunciato un incremento degli investimenti e delle attività lungo tutta la filiera produttiva. La strategia mira a potenziare la capacità industriale e a consolidare la posizione sul mercato. La comunicazione ufficiale evidenzia come le risorse saranno destinate a migliorare processi e strutture senza fornire dettagli sui numeri specifici.

Mbda, tra i principali gruppi europei nella produzione di sistemi per il settore spaziale e della difesa, sta attraversando una fase in cui la crescita della domanda si traduce in una richiesta più ampia di capacità produttiva, soprattutto da parte di partner europei e internazionali impegnati a rafforzare le proprie difese. È in questo contesto che si inserisce il nuovo piano del gruppo, pensato per ampliare la base industriale e rendere più solida la capacità di risposta sui programmi diventati centrali. La spinta della difesa aerea. Il segnale più evidente di questa accelerazione è l’Aster, la cui produzione è destinata a raddoppiare nel 2026. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Aster, investimenti e filiera. Così Mbda rafforza la sua capacità industriale Articoli correlati Philip Morris Italia rafforza la sua filiera commerciale con 200 nuovi ingressi in aziendaLe risorse seguiranno un percorso di crescita professionale della durata di 24 mesi all’interno di una scuola di talenti: la «Sales Academy». Leggi anche: La Pietra (Masaf): "Filiera eccellenza italiana, accordi decisivi per investimenti e competitività"