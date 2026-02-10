Philip Morris Italia rafforza la sua filiera commerciale con 200 nuovi ingressi in azienda

Philip Morris Italia ha annunciato l’assunzione di 200 nuovi dipendenti. Le risorse saranno coinvolte in un percorso di formazione e crescita professionale della durata di due anni. L’azienda punta a rafforzare la sua filiera commerciale, offrendo nuove opportunità di lavoro e formazione ai giovani.

Duecento nuove risorse per Philip Morris Italia, che seguiranno un percorso di formazione e sviluppo professionale della durata di 24 mesi. Lo annuncia l'azienda, che racconta la nascita di una «Sales Academy», una scuola di talenti per la sua filiera commerciale. Un investimento sulle persone, che vuole creare competenze e occupazione qualificata. Le nuove risorse saranno inserite nel ruolo di «Business Builder», a supporto del processo di trasformazione di Philip Morris Italia verso i prodotti senza fumo. L'iniziativa si inserisce in un contesto occupazionale che vede l'azienda contare oltre 3.

