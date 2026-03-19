Caso Cidas la sentenza Assolto Bertarelli | Ho agito correttamente

Il processo a carico di Daniele Bertarelli, presidente della cooperativa Cidas, si è concluso con l’assoluzione, confermando che l’imputato ha agito correttamente. La sentenza di primo grado ha stabilito che Bertarelli non è colpevole delle accuse mosse contro di lui, e la decisione è stata comunicata ufficialmente. La vicenda riguarda le accuse legate alla gestione della cooperativa Cidas.

Assolto con la formula più ampia. Si è concluso così il processo di primo grado a carico di Daniele Bertarelli, presidente della cooperativa Cidas. Il dirigente era imputato del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità nella vicenda giudiziaria che, nel suo filone ‘gemello’, ha visto la condanna a due anni e dieci mesi in abbreviato dell’ex vicesindaco Nicola Lodi, decaduto dal suo ruolo proprio all’indomani di quella sentenza in forza della legge Severino (verdetto già impugnano ma con udienza d’Appello ancora da fissare). Il caso, lo ricordiamo, ruota attorno alle presunte pressioni che Lodi avrebbe compiuto su Bertarelli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Cidas, la sentenza. Assolto Bertarelli: "Ho agito correttamente" Articoli correlati Caso Cidas, ecco il conto. Il pm: "Pressioni sul socio. Condannate Bertarelli"Il pm Ciro Alberto Savino, alla fine della sua requisitoria, ieri, nel tribunale di Ferrara, ha chiesto una condanna di tre mesi con sospensione... Chiara Ferragni e il Pandoro Gate, oggi la sentenza: il processo, le accuse e la difesa. «Ho agito sempre in buona fede». Cosa rischia davveroIl giorno del giudizio per Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale e influencer italiana tra le più seguite al mondo, chiamata a conoscere... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caso Cidas Temi più discussi: Caso Cidas, la sentenza. Assolto Bertarelli: Ho agito correttamente; Sentenza Cidas, Lodi: Vittoria anche per noi, ora in Appello più forti. Mio ritorno? A giugno...; Caso Cidas, Bertarelli assolto con formula piena; Vittoria anche per noi: Lodi esulta dopo l’assoluzione di Bertarelli nel caso Cidas. Ferrara, caso Cidas: Bertarelli assoltoFerrara Si chiude con un’assoluzione il procedimento a carico del presidente della cooperativa Cidas, Daniele Bertarelli. Il giudice Piera Tassoni ha infatti stabilito che il fatto non sussiste, pro ... msn.com Caso Cidas, l’Appello: Da Lodi istanze legittime, non pressioni sulla coopL’ex vicesindaco ha depositato l’atto di impugnazione della sentenza . Sette i motivi volti a ottenere l’assoluzione dai giudici di secondo grado. Manca qualsiasi dituazione induttiva, la società ha ... ilrestodelcarlino.it Caso Cidas, il giudice ha deciso: assoluzione per il presidente Daniele Bertarelli x.com Sentenza di assoluzione con formula piena nel caso Cidas per Daniele Bertarelli, presidente dell’omonima cooperativa, finito a processo con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere un’utilità - facebook.com facebook