Ascolti TV | Giovedì 26 Marzo 2026 Boom Italia oltre i 10 milioni 43.8%

Nella serata di giovedì 26 marzo 2026, su Rai1, la partita delle qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord ha registrato un ascolto di oltre 10 milioni di spettatori, con una quota di share del 43,8%. La trasmissione si è posizionata come il programma più visto della serata.

Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo 2026, su Rai1 Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Irlanda del Nord interessa 10.036.000 spettatori pari al 43.8% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 2.010.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 796.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo incolla davanti al video 939.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.019.000 spettatori (6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 720.000 spettatori (5.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 959.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Il profumo del mosto selvatico ottiene 266. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 26 Marzo 2026. Boom Italia oltre i 10 milioni (43.8%) Articoli correlati Ascolti TV | Giovedì 26 Marzo 2026Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo 2026, su Rai1 Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Irlanda del Nord interessa . Ascolti tv giovedì 26 marzo: Italia-Irlanda del Nord, Forbidden Fruit, PiazzapulitaAscolti tv giovedì 26 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Boom Italia Temi più discussi: Stasera in TV, programmi e film di giovedì 26 marzo in prima serata; Ascolti TV | Giovedì 19 Marzo 2026. Don Matteo chiude al rialzo (23.3%), Forbidden Fruit cala al 12.1%; Don Matteo 15, anticipazioni ultima puntata di giovedì 19 marzo 2026; Formigli fa Piazzapulita con Conte, Schlein, Renzi, Gratteri e Lucarelli. Ascolti tv giovedì 26 marzo: Italia-Irlanda del Nord, Forbidden Fruit, PiazzapulitaAscolti tv 26 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti TV ieri 26 marzo, chi ha vinto tra i Mondiali 2026 e Forbidden Fruit: i dati in aggiornamentoGli ascolti TV di ieri giovedì 26 marzo. Su Rai1 la partita Italia - Irlanda del Nord che ha visto trionfare gli Azzurri ... fanpage.it Sequestri dei Nas e analisi sui campioni dopo il boom di casi, a marzo 160 totali in Italia. Nuovi episodi tra Catanzaro, Cosenza e Reggio - facebook.com facebook Il sesso e gli italiani. Boom dei rapporti a tre. Sperimentare in una relazione stabile x.com