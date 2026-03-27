Ascolti TV | Giovedì 26 Marzo 2026 Boom Italia oltre i 10 milioni 43.8%

Da davidemaggio.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di giovedì 26 marzo 2026, su Rai1, la partita delle qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord ha registrato un ascolto di oltre 10 milioni di spettatori, con una quota di share del 43,8%. La trasmissione si è posizionata come il programma più visto della serata.

Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo 2026, su Rai1 Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Irlanda del Nord interessa 10.036.000 spettatori pari al 43.8% di share. Su Canale5  Forbidden Fruit conquista 2.010.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 796.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1  The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo  incolla davanti al video 939.000 spettatori con il 5%. Su Rai3  Splendida Cornice  segna 1.019.000 spettatori (6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 720.000 spettatori (5.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 959.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8  Il profumo del mosto selvatico  ottiene 266. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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