Ascolti tv giovedì 26 marzo | Italia-Irlanda del Nord Forbidden Fruit Piazzapulita

Da tpi.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 26 marzo 2026, i principali programmi televisivi trasmessi in prima serata includono la partita tra Italia e Irlanda del Nord su Rai 1, il documentario Forbidden Fruit, e la puntata di Piazzapulita. Gli ascolti televisivi sono stati registrati dall'agenzia Auditel, che ha fornito i dati di share e di pubblico per ciascun programma andato in onda.

Ascolti tv giovedì 26 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, giovedì 26   marzo   2026? Su Rai 1 è andato in onda Italia-Irlanda del Nord. Su Rai 2 Ore 14. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 The day after tomorrow. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 25 marzo  2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 26 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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