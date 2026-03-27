Giovedì 26 marzo 2026, i principali programmi televisivi trasmessi in prima serata includono la partita tra Italia e Irlanda del Nord su Rai 1, il documentario Forbidden Fruit, e la puntata di Piazzapulita. Gli ascolti televisivi sono stati registrati dall'agenzia Auditel, che ha fornito i dati di share e di pubblico per ciascun programma andato in onda.

Ascolti tv giovedì 26 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 26 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda Italia-Irlanda del Nord. Su Rai 2 Ore 14. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 The day after tomorrow. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 25 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 26 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv giovedì 26 marzo: Italia-Irlanda del Nord, Forbidden Fruit, Piazzapulita

Articoli correlati

Ascolti tv giovedì 12 marzo: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, PiazzapulitaAscolti tv giovedì 12 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì...

Ascolti tv giovedì 8 gennaio: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, PiazzapulitaASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 8 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15.

Tutti gli aggiornamenti su Ascolti tv giovedì 26 marzo Italia...

Temi più discussi: Infante e Del Debbio senza speranza: la loro missione è impossibile; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 26 marzo in prima serata; Italia-Irlanda del Nord, è tempo di playoff. Probabili formazioni e dove vederla in tv; Playoff Mondiali: tra due giorni sarà Italia-Irlanda del Nord, sfida decisiva per la finale.

Italia-Irlanda del Nord stasera In TV e streaming: orario e dove vedere la partitaStasera, giovedì 26 marzo 2026, l'Italia allenata da Rino Gattuso scende in campo per una partita che non ammette errori contro l'Irlanda del Nord, semifinale dei play-off delle Qualificazioni ai Mond ... msn.com

Italia Irlanda del nord streaming e diretta tv: dove vedere playoff MondialiItalia Irlanda del Nord streaming diretta tv playoff qualificazioni mondiali 2026 in programma stasera, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it

#Locatelli svela cosa ha detto Gattuso all’intervallo di Italia-Irlanda del Nord. VIDEO #SkySport x.com

Playoff Mondiale 2026, Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e assist per Tonali, grande prova di Politano. Martedì la finale contro la Bosnia Articolo completo nel primo commento. - facebook.com facebook