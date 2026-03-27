Ascolti TV | Giovedì 26 Marzo 2026

Ieri sera, giovedì 26 marzo 2026, su Rai1 sono andate in onda le partite di qualificazione ai Mondiali 2026, con la gara tra Italia e Irlanda del Nord. La trasmissione ha attirato l'attenzione del pubblico, che ha seguito l'evento sportivo in diretta. La partita ha coinvolto numerosi spettatori, che hanno potuto seguire l'incontro in televisione.

Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo 2026, su Rai1 Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Irlanda del Nord interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Splendida Cornice segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Il profumo del mosto selvatico ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 26 Marzo 2026 Articoli correlati Ascolti tv giovedì 26 marzo: Italia-Irlanda del Nord, Forbidden Fruit, PiazzapulitaAscolti tv giovedì 26 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì... Ascolti TV | Giovedì 26 Febbraio 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Lacrime ad Affari tuoi, De Martino sotto choc: perde 200mila euro, poi accade che... Approfondimenti e contenuti su Ascolti TV Giovedì 26 Marzo 2026 Temi più discussi: Ascolti tv 19 marzo, vince l'ultima di Don Matteo (23.3%) e Forbidden Fruit soccombe (12.1%): i dati Auditel; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 26 Marzo, in prima serata; Infante e Del Debbio senza speranza: la loro missione è impossibile; Ascolti TV ieri sera, 19 marzo 2026: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit?. Ascolti tv giovedì 26 marzo: Italia-Irlanda del Nord, Forbidden Fruit, PiazzapulitaAscolti tv 26 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti TV ieri 26 marzo, chi ha vinto tra i Mondiali 2026 e Forbidden Fruit: i dati in aggiornamentoGli ascolti TV di ieri giovedì 26 marzo. Su Rai1 la partita Italia - Irlanda del Nord che ha visto trionfare gli Azzurri ... fanpage.it GF Vip, ascolti in calo: il programma rischia la chiusura anticipata ...Continua - facebook.com facebook Stanza inclinata verso il basso, ma ascolti inclinati verso l’alto #StaseraTuttoÈPossibile vince col 16% e 2.2 milioni: Stefano porta Rai 2 a prima rete nazionale. Su Canale 5 #Vanina al 13,8%. #AffariTuoi torna leader (23,3% e 5 milioni) su #LaRuotaDellaFort x.com