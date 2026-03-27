Nella serata di giovedì 26 marzo 2026, le qualificazioni ai Mondiali di calcio hanno dominato gli ascolti televisivi. Su Rai1, l’evento ha riscosso più di 10 milioni di spettatori, risultando il programma più seguito della serata. Su Canale 5, invece, sono stati trasmessi altri contenuti che hanno ottenuto ascolti inferiori. La differenza di audience tra le due emittenti è stata significativa.

Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Ascolti tv di giovedì 26 marzo 2026: la partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord su Rai1 ha catturato 10.036.000 spettatori con un eccellente 43.8% di share, confermando il primato assoluto della serata. Su Canale5, Forbidden Fruit ha convinto 2.010.000 telespettatori all’11.7%. Canali minori come Tv8 (Il profumo del mosto selvatico, 266.000 – 1.4%) e 20 (La mummia, 239.000 – 1.2%) seguono a distanza. Nonostante la concorrenza della partita, La Ruota della Fortuna su Canale5 ha totalizzato 4. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di giovedì 26 Marzo 2026: Rai1 Vs Canale 5

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