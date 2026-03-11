Ascolti TV del 10 marzo 2026 | Rai1 e Canale 5 in testa Lino Guanciale e il comedy show di Rai2 protagonisti

Martedì 10 marzo 2026, gli ascolti TV hanno mostrato un forte confronto tra Rai1 e Canale 5, con entrambe le reti che hanno trasmesso programmi di punta. Rai1 ha proposto “Le Libere Donne” mentre Canale 5 ha puntato su “Taratata”. Nel frattempo, su Rai2 è andato in onda il comedy show con protagonista Lino Guanciale.

Gli ascolti tv di martedì 10 marzo 2026 hanno visto un altro avvincente duello tra Rai1 e Canale 5 in prime time. Su Rai1, la serie Le Libere Donne ha conquistato 2.851.000 spettatori, registrando un ottimo 17.9% di share, mentre Canale 5 con il varietà Taratata – Tutto in una Notte ha ottenuto 1.531.000 spettatori con il 13.4% di share. A seguire, su Rai2, Stasera a Letto Tardi ha intrattenuto 576.000 spettatori con un 4.1% di share, mentre su Italia1, Le Iene presentano: Inside ha ottenuto un buon 9.

Temi più discussi: Paolo Bonolis deve tirare fuori il suo meglio per non soccombere; Le libere donne con Lino Guanciale, la vera storia di Mario Tobino che ha ispirato la serie; XXI Secolo, Giorgino vola negli ascolti tv: picchi oltre i 2 milioni di spettatori in seconda serata; Ascolti tv ieri (4 marzo): De Martino da sogno, STEP parte col record e spazza via tutti.

Ascolti tv del 10 marzo, Lino Guanciale sfida Paolo Bonolis. E spunta BiggioLino Guanciale su Rai 1 è protagonista de Le libere donne, Canale 5 risponde con Paolo Bonolis e Taratata. Gerry Scotti vuole il top.

Ascolti tv ieri (10 marzo): vince Lino Guanciale, De Martino 'riprende' Gerry ScottiLino Guanciale torna protagonista anche negli ascolti tv. Ieri martedì 10 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della nuova fiction Le Libere Donne, mentre su Canale 5 è ...

Le Libere Donne vince al debutto con 2,8 milioni di telespettatori e il 17,9% di share. Avrebbe meritato di più negli ascolti tv Certamente l'atmosfera dell'epoca è molto pesante, ma la qualità del racconto è di alto livello. E Lino Guanciale è sempre al top de