Mercoledì 4 marzo, nella fascia dell’access prime time, sono tornati in onda Gerry Scotti con il suo programma e Stefano De Martino con una trasmissione di prima serata. La gara tra i due conduttori e i rispettivi show ha animato la serata televisiva, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La sfida si è svolta senza particolari sorprese nelle preferenze degli spettatori.

Mercoledì 4 marzo la sfida nell'access prime time è ripresa. Dopo la settimana di Sanremo che ha cancellato Affari Tuoi su Rai 1 per 5 giorni e la sospensione de La Ruota della Fortuna per far spazio alla Coppa Italia, finalmente Stefano De Martino e Gerry Scotti sono tornati a scontrarsi direttamente. Ed è soprattutto Zio Gerry che deve recuperare terreno nei confronti del suo rivale, considerando il boom di ascolti che ha registrato martedì 3 marzo. Per quanto riguarda la prima serata, ritroviamo Stefano De Martino, che nel frattempo si è spostato su Rai 2 con Stasera tutto è possibile. Giusy Buscemi ha debuttato su Canale 5 con Vanina 2, accanto a Giorgio Marchese. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 4 marzo, Gerry Scotti è tornato e Stefano De Martino conquista la prima serata

