Sub Rosa a Roma la personale di Silvia Giambrone

La mostra “Sub Rosa” di Silvia Giambrone si tiene negli Appartamenti Segreti Doria Pamphilj a Roma, dal 2 gennaio al 29 marzo. L’esposizione, situata in via del Corso 305, presenta una selezione di opere dell’artista, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire il suo percorso creativo in un contesto suggestivo e riservato.

Roma, 2 gen. (askanews) – Si intitola “Sub Rosa”, in programma fino al 29 marzo negli Appartamenti Segreti Doria Pamphilj, (via del Corso, 305) a Roma, la mostra di Silvia Giambrone. Nelle sue opere il tempo sembra spegnersi per dirottare la luce verso i processi interiori più profondi del mondo femminile. Questa artista è l’unica ad aver esposto opere a Versailles. Nella Galleria degli Specchi alcuni dei suoi lavori più iconici: i famosi grandi specchi ricoperti di cera da cui emergono inquietanti aculei, protesi pericolosamente verso l’esterno, a simboleggiare tormenti provocati da pervasive violenze domestiche non sempre denunciate e non sempre dissimulate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

