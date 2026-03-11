Nella provincia di Ancona arrivano 34 nuovi infermieri e 5 tecnici di laboratorio biomedico

Nella provincia di Ancona, l’Azienda sanitaria territoriale ha annunciato l’assunzione di 34 infermieri e 5 tecnici di laboratorio biomedico. Le nuove assunzioni sono state approvate tramite due determine firmate dal direttore generale dell’Ast e i professionisti inizieranno il servizio nelle prossime settimane. Questi ingressi sono stati comunicati ufficialmente dall’ente sanitario locale.

ANCONA – Con due determine a firma del direttore generale dell'Ast di Ancona, la stessa Azienda sanitaria territoriale annuncia che sono stati assunti 5 tecnici di laboratorio biomedico e 34 infermieri che prenderanno servizio nelle prossime settimane.