Pala Barzana approvato il progetto | costerà 6 milioni di euro

Il progetto per il ripristino della strada Pala Barzana è stato finalmente approvato, dopo che una frana ha bloccato il traffico e messo in pericolo chi percorreva quella via. La strada, chiusa da mesi, sarà ricostruita con un investimento di 6 milioni di euro, per garantire di nuovo il passaggio senza rischi. La frana ha causato danni significativi alla carreggiata e ha reso necessario un intervento urgente.

Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, a seguito della delibera approvata dalla Giunta Ci sono delle novità in merito all ripristino della strada Pala Barzana. Un percorso che fino ad ora non è stata ancora riaperto a causa di una frana che ha seriamente messo a rischio la sicurezza degli automobilisti. La giunta ha scelto e approvato il progetto più adeguato a risolvere il problema che da mesi penalizza la popolazione locale. L'assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante ha spiegato che la scelta è ricaduta sulla cosiddetta "Alternativa 1a", che prevede lo spostamento del tracciato stradale verso sud, in direzione della parete rocciosa calcarea del Monte Jouf.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Monreale, approvato il progetto per il nuovo asilo nido: investimento da quasi 4 milioni di euro Nuova viabilità tra via delle Bagnese e via di Scandicci, approvato il progetto da 1,4 milioni La giunta del Comune di Firenze ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la nuova viabilità tra via delle Bagnese e via di Scandicci, un intervento dal valore di 1,4 milioni di euro. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Lupo in centro al paese passeggia tra le case: terzo avvistamento in un mese. Viabilità. Amirante, ok al progetto di messa sicurezza sulla strada Pala BarzanaCon l'approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap), la Regione compie un passo decisivo per risolvere l'emergenza sulla strada regionale 63 'di Pala Barzana', nel ... triestecafe.it ViabilitÃ : Amirante, ok progetto messa sicurezza strada Pala BarzanaLo stanziamento di 5 milioni di euro permetterÃ il ripristino del tratto stradale nel Comune di Andreis, compromesso da un movimento franoso Trieste, 13 feb - Con l'approvazione del ... ilgazzettino.it