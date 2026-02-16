Notte di paura a Fuorigrotta rissa tra minorenni nel McDonald’s | estratto un coltello
Una rissa tra minorenni nel McDonald’s di Fuorigotta si è trasformata in un episodio di paura quando uno dei giovani ha estratto un coltello. La lite, scoppiata poco dopo la mezzanotte, è iniziata per motivi ancora da chiarire e ha portato alcuni ragazzi tra i 16 e i 17 anni a litigare furiosamente. Uno dei partecipanti ha cercato di colpire un coetaneo con l’arma da taglio, creando grande scompiglio tra i clienti del fast food.
Momenti di tensione poco dopo la mezzanotte nel McDonald's di Fuorigrotta. Coinvolti ragazzi tra i 16 e i 17 anni, uno di loro avrebbe tentato di colpire un coetaneo con un’arma da taglio. Notte agitata a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, dove un gruppo di minorenni è stato protagonista di una violenta lite all’interno di un McDonald’s. L’episodio si è verificato circa mezz’ora dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi – di età compresa tra i 16 e i 17 anni – avrebbero iniziato a discutere fino a passare rapidamente alle mani. Nel corso della colluttazione, uno dei giovani avrebbe estratto un coltello cercando di colpire un rivale. 🔗 Leggi su 2anews.it
Tragedia sfiorata a Napoli: rissa tra ragazzi al McDonald’s, uno estrae un coltello
Un episodio grave si è verificato questa notte a Napoli, quando una rissa tra ragazzi al McDonald’s di via Lepanto si è trasformata in una scena di panico, con uno dei giovani che ha estratto un coltello.
Maxi rissa tra giovanissimi al parco, spunta anche un coltello: nei guai quattro minorenni
Nella zona di Cento, quattro minorenni sono stati denunciati dopo una violenta rissa al parco, durante la quale è stato anche trovato un coltello.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
