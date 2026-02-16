Notte di paura a Fuorigrotta rissa tra minorenni nel McDonald’s | estratto un coltello

Una rissa tra minorenni nel McDonald’s di Fuorigotta si è trasformata in un episodio di paura quando uno dei giovani ha estratto un coltello. La lite, scoppiata poco dopo la mezzanotte, è iniziata per motivi ancora da chiarire e ha portato alcuni ragazzi tra i 16 e i 17 anni a litigare furiosamente. Uno dei partecipanti ha cercato di colpire un coetaneo con l’arma da taglio, creando grande scompiglio tra i clienti del fast food.

