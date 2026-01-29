Accerchiato da una quindicina di maranza mentre andava al McDonald’s | una mamma di Arosio chiede ronde tra cittadini

Una mamma di Arosio ha chiesto alle autorità di rafforzare le ronde di sicurezza. La donna ha raccontato di essere stata circondata da circa quindici giovani, i cosiddetti maranza, mentre si recava al McDonald’s. La strada pedonale che collega la stazione alla nuova area commerciale è diventata un punto caldo, frequentato da tanti giovani, ma anche teatro di tensioni e paura. La madre ha deciso di intervenire, chiedendo più controlli per tutelare chi passa di lì.

La denuncia sui social: "Mio figlio ha paura di sporgere denuncia, teme ritorsioni. Serve più controllo sul percorso verso il McDonald's" Una banda di maranza che tiene sotto scacco una delle strade più frequentate dai ragazzi di Arosio. Non una zona isolata, ma il percorso pedonale che collega la stazione alla nuova area commerciale e al McDonald's, punto di ritrovo per giovanissimi. Un tragitto breve, una passeggiata normale per un sedicenne: poco più di un chilometro, una decina di minuti a piedi dalla stazione. Eppure oggi, secondo il racconto di una mamma, quel percorso è diventato una strada da fare con paura.

