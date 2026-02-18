Due giovani nascondevano droga e armi non denunciate in casa a Torino arrestati dalla polizia
Due giovani sono stati arrestati a Torino perché nascondevano droga e armi non denunciate in casa. La polizia ha trovato più di un chilo di sostanze stupefacenti, pistole e denaro contante nel quartiere San Paolo, dopo aver fatto irruzione nell’appartamento.
Due cittadini italiani di origine libica sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma comune da sparo nel quartiere San Paolo, a Torino. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato che ha anche sequestrato oltre 1 kg di marijuana, una pistola e denaro contante, ritenuto provento dell'attività illecita. Controlli nel parco a Torino Il ritrovamento di armi e denaro Armi rubate e nuove accuse Il quartiere San Paolo e la lotta allo spaccio Controlli nel parco a Torino L'operazione ha avuto luogo nel parco "Giardino Nicola Grosa", situato nel quartiere San Paolo di Torino.
Due cittadini arrestati a Torino per spaccio e detenzione di armi: sequestrati oltre 1 kg di droga, pistole e denaro nel quartiere San Paolo.
