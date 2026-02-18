Due giovani sono stati arrestati a Torino perché nascondevano droga e armi non denunciate in casa. La polizia ha trovato più di un chilo di sostanze stupefacenti, pistole e denaro contante nel quartiere San Paolo, dopo aver fatto irruzione nell’appartamento.

Due cittadini italiani di origine libica sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma comune da sparo nel quartiere San Paolo, a Torino. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato che ha anche sequestrato oltre 1 kg di marijuana, una pistola e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita. Controlli nel parco a Torino Il ritrovamento di armi e denaro Armi rubate e nuove accuse Il quartiere San Paolo e la lotta allo spaccio Controlli nel parco a Torino L’operazione ha avuto luogo nel parco “Giardino Nicola Grosa”, situato nel quartiere San Paolo di Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Due giovani nascondevano droga e armi non denunciate in casa a Torino, arrestati dalla polizia

Nascondevano cocaina e oltre 4000 euro in contanti ottenuti dallo spaccio ad Ancona, arrestati due giovaniDue giovani albanesi sono finiti in manette ad Ancona.

Leggi anche: Capodrise, blitz in casa: trovati con droga e contanti. Arrestati due giovani

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.