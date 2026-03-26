Nelle ultime ore, gli agenti della squadra mobile di Prato hanno trovato armi, munizioni e circa 30.000 euro in contanti nascosti in un’abitazione nel Comune di Vernio. Durante le operazioni, è stato arrestato un cittadino albanese di 28 anni, già agli arresti domiciliari per un altro procedimento. La scoperta si è verificata in un deposito all’interno di un’abitazione nel territorio di Sant'Ippolito.

Nelle scorse ore, la squadra mobile di Prato ha scoperto all'interno di un'abitazione situata nel Comune di Vernio (a Sant'Ippolito) quello che sembrerebbe essere un vero e proprio deposito di armi e munizioni: sono finiti in manette un cittadino albanese di 28 anni, già ai domiciliari per una precedente vicenda, e una cittadina rumena di 37 anni “ritenuta concorrente nei medesimi reati”. Lo fa sapere la questura di Prato in una nota diramata oggi, rendendo noto come gli agenti abbiano trovato quattro armi da fuoco, oltre dieci chili di droga e una forte somma in contanti. La perquisizione si è poi estesa alla casa nella quale risultava residente la donna, nel Comune di Montecatini Terme, nella quale gli inquirenti hanno rinvenuto un bossolo ritenuto compatibile con le armi precedentemente sequestrate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Armi, droga e 30mila euro in contanti nascosti in casa

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