Nella notte, una sala giochi è diventata teatro di tensione quando un giovane di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla polizia con una pistola clandestina. L’arresto è avvenuto dopo che gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Il ragazzo è stato portato in commissariato con l’accusa di detenzione illegale di arma e ricettazione.

La scorsa notte la polizia ha tratto in arresto un 18enne di origini senegalesi, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di arma clandestina e ricettazione. In particolare, i Falchi in via Generale Francesco Pinto hanno controllato il soggetto all’interno di una sala giochi trovandolo in possesso di una pistola revolver calibro 38 rifornito di 4 cartucce. Per tali motivi, è stato tratto in arresto. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Donne falciate a Corso Garibaldi: il video dell'investimento. E' giallo sulla patente ritirata al 34enne . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Armato di pistola in una nota sala giochi: momenti di panico

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