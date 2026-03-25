Un uomo di 50 anni, incensurato e residente in Italia, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Brescia. Nella mattinata di martedì, l’uomo ha attraversato due paesi, Flero e Castel Mella, armato di una pistola, che si è poi rivelata essere una scacciacani. Era sotto l’effetto di alcol e droga, e le sue condizioni psicofisiche erano compromesse.

È stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Brescia il 50enne italiano, operaio e incensurato, che nella mattinata di martedì ha scatenato il panico in due paesi (a Flero e Castel Mella) armato di pistola, fortunatamente una scacciacani, e in condizioni psicofisiche parecchio alterate per il consumo di alcol e droga. L'uomo è ora accusato di resistenza, minaccia aggravata e continuata, porto di oggetti atti ad offendere, guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 50enne avrebbe messo a segno almeno 3 episodi tra Flero e Castel Mella. Nel primo caso, a Flero,... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Ubriaco e drogato, operaio armato di pistola scatena il panico in 2 paesi

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