Aria uccisa in casa sua a 9 anni in Regno Unito il 16enne arrestato si dichiara non colpevole

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato e si è dichiarato non colpevole davanti alla Corte di Bristol in relazione alla morte di una bambina di 9 anni trovata senza vita nella sua abitazione nel Regno Unito. L’udienza si è svolta nei giorni scorsi, e l’imputato rimane sotto custodia in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento.

Il ragazzino accusato dell’omicidio di Aria si è dichiarato non colpevole davanti alla Corte di Bristol. La bambina fu uccisa il 15 dicembre 2025 con una coltellata al petto. Arrestato poco dopo, il 16enne resterà in custodia fino al processo, fissato per il 15 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L’intelligenza artificiale che spoglia donne e bambine: Regno Unito dichiara guerra a Grok ed Elon MuskIl governo britannico ha deciso di rispondere con la massima fermezza a quella che definisce una vera e propria emergenza sociale e di sicurezza: la... “Ho drogato e stuprato mia moglie per 14 anni”: l’ex consigliere comunale Philip Young si dichiara colpevoleL’ex consigliere comunale inglese Philip Young si è dichiarato colpevole di aver drogato la moglie per violentarla e consentire anche ad altri uomini...