L’intelligenza artificiale che spoglia donne e bambine | Regno Unito dichiara guerra a Grok ed Elon Musk

Il governo britannico ha annunciato misure ferme contro l’uso improprio dell’intelligenza artificiale, focalizzandosi sulla produzione di immagini sessuali non consensuali di donne e bambine. Questa decisione nasce dalla preoccupazione per i rischi sociali e di sicurezza derivanti da tali pratiche, ritenute una minaccia crescente. L’obiettivo è contrastare efficacemente l’abuso digitale e proteggere le persone più vulnerabili da questi fenomeni.

Il governo britannico ha deciso di rispondere con la massima fermezza a quella che definisce una vera e propria emergenza sociale e di sicurezza: la creazione di immagini sessuali non consensuali tramite l’intelligenza artificiale. La ministra della Tecnologia, Liz Kendall, ha annunciato che questa settimana diventerà pienamente operativa una legge che punisce chi genera o richiede contenuti intimi artificiali senza il permesso degli interessati. Al centro dello scontro c’è Grok, il chatbot di Elon Musk, accusato di essere diventato uno strumento sistematico per molestare donne e minori. Nelle ultime settimane, la piattaforma X è stata travolta da un’ondata di contenuti definiti “disgustosi” dalle autorità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

