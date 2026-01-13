L’intelligenza artificiale che spoglia donne e bambine | Regno Unito dichiara guerra a Grok ed Elon Musk

Il governo britannico ha annunciato misure ferme contro l’uso improprio dell’intelligenza artificiale, focalizzandosi sulla produzione di immagini sessuali non consensuali di donne e bambine. Questa decisione nasce dalla preoccupazione per i rischi sociali e di sicurezza derivanti da tali pratiche, ritenute una minaccia crescente. L’obiettivo è contrastare efficacemente l’abuso digitale e proteggere le persone più vulnerabili da questi fenomeni.

Il governo britannico ha deciso di rispondere con la massima fermezza a quella che definisce una vera e propria emergenza sociale e di sicurezza: la creazione di immagini sessuali non consensuali tramite l'intelligenza artificiale. La ministra della Tecnologia, Liz Kendall, ha annunciato che questa settimana diventerà pienamente operativa una legge che punisce chi genera o richiede contenuti intimi artificiali senza il permesso degli interessati. Al centro dello scontro c'è Grok, il chatbot di Elon Musk, accusato di essere diventato uno strumento sistematico per molestare donne e minori. Nelle ultime settimane, la piattaforma X è stata travolta da un'ondata di contenuti definiti "disgustosi" dalle autorità. Migliaia di utenti si divertono a usare l'intelligenza artificiale di Gork per 'spogliare' le donne a loro insaputa tra le foto su X anche Kate Middleton e Nell Fisher | l'allarme della Bbc. L'IA di X "spoglia" le donne: così la Ue ha reagito e Musk ha fatto un passo indietro - La piattaforma Grok di X è stata invasa da decine di migliaia di immagini pornografiche anche di minorenni.

"Spoglia" donne e minori: Grok, l’AI di Elon Musk, finisce nel mirino delle autorità britanniche - Sotto accusa la generazione e la diffusione su X di deepfake a sfondo sessuale, anche non consensuali e potenzialmente riconducibili a minori ... today.it

Scandalo Grok, l’Ia di Elon Musk “spoglia” le donne senza consenso: “Gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte” - Ne è convinto il Garante per la Privacy che in Italia ha richiamato l’attenzione sull’uso di Grok. notizie.com

