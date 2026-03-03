Dramma Rodrygo | crociato rotto e addio ai Mondiali 2026

Rodrygo si è infortunato durante una partita e ha riportato la rottura del legamento crociato. L’incidente si è verificato in campo durante la gara contro il Getafe, e l’attaccante dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La notizia ha avuto un forte impatto sul Real Madrid, che sta attraversando un momento difficile con due sconfitte consecutive in Liga. La rottura del crociato mette fine ai suoi Mondiali 2026.

Shock Real Madrid: il brasiliano fuori 7 mesi. Ancelotti perde la sua stella sia nei Blancos che nella Seleção. Il Real Madrid precipita in una crisi senza precedenti: dopo il rovescio interno contro l'Osasuna, la sconfitta sul campo del Getafe certifica il secondo blackout consecutivo in Liga, ma è l'infermeria a infliggere il colpo di grazia alle ambizioni di Florentino Pérez. Come confermato dai test strumentali riportati da Marca, Rodrygo Goes ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, un infortunio che impone uno stop forzato di almeno 6-7 mesi. Il talento brasiliano, perno del tridente del Brasile di Carlo Ancelotti, conclude anzitempo la sua stagione agonistica, costringendo la dirigenza madrilena a valutare un intervento d'urgenza sul mercato per evitare una clamorosa minusvalenza di risultati.