Milano Cortina la nazionale femminile di Hockey al debutto | i tifosi riempiono l' Arena Santa Giulia

Al via il torneo olimpico di hockey femminile a Milano. I tifosi hanno affollato l’Arena Santa Giulia per assistere all’esordio dell’Italia contro la Francia. L’atmosfera è calda, e le fan non si sono risparmiate nel sostenere le proprie giocatrici.

Al via il torneo olimpico dell’hockey. I tifosi riempiono la Ice Hockey Arena Santa Giulia, a Milano prima di Italia-Francia. Le azzurre faranno il loro debutto ai Giochi di Milano Cortina 2026 nel primo dei quattro match in programma per il Gruppo B. Le altre rivali dell’Italia saranno la Svezia (sabato 7 febbraio), il Giappone (lunedì 9 febbraio) e la Germania (martedì 10 febbraio). Dl Ucraina, i deputati della Lega Sasso e Ziello: "Uscire dal partito? Vedremo" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano Cortina, la nazionale femminile di Hockey al debutto: i tifosi riempiono l'Arena Santa Giulia Approfondimenti su Milano Cortina La squadra non c'è più, i tifosi sì: 2.500 persone all'Arena Santa Giulia con le bandiere dell'Hockey Milano Durante l'inaugurazione dell'Arena Santa Giulia, nel weekend dedicato alle finali di Coppa Italia e al campionato di hockey maschile, circa 2. Milano Cortina 2026, la corsa verso le Olimpiadi: ‘dentro’ il debutto dell’Arena Santa Giulia Milano Cortina 2026 si avvicina, segnando un momento importante nel processo di preparazione delle Olimpiadi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: I convocati della nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile: a Milano Cortina 2026 per stupire; Olimpiadi Milano Cortina 2026: le divise più belle, tra storia, identità e cultura; Nella tana dei dahu - Evento in occasione delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Da Veneto e Fvg, ecco le schede di tutti gli azzurri che vedremo alle Olimpiadi invernali. Milano-Cortina, la nazionale di hockey finlandese colpita da un virus il giorno della cerimonia di aperturaUna grande beffa per la nazionale femminile finlandese di hockey, che a qualche ora dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, si trova decimata a causa di un ... ilmessaggero.it Milano Cortina 2026, 4 giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio colpite da norovirusLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano Cortina 2026, 4 giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio colpite da norovirus ... tg24.sky.it MILANO CORTINA | E' stata rinviata al 12 febbraio prossimo la gara di hockey su ghiaccio femminile tra la Finlandia e il Canada, inizialmente in programma oggi, per un'epidemia di norovirus tra le giocatrici scandinave. #ANSA facebook Milano-Cortina, spunta un'opera di Laika davanti al Coni: "ICE OUT!" x.com

