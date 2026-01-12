Milano Cortina 2026 la corsa verso le Olimpiadi | ‘dentro’ il debutto dell’Arena Santa Giulia

Milano Cortina 2026 si avvicina, segnando un momento importante nel processo di preparazione delle Olimpiadi. Lungo il cantiere dell’Arena Santa Giulia, le attività di costruzione e i lavori in corso rappresentano il fermento e l’impegno necessari per realizzare questo grande evento internazionale. Nel presente, l’attenzione si concentra sull’evoluzione delle infrastrutture, simbolo di una città che si prepara ad accogliere atleti e visitatori con cura e attenzione ai dettagli.

La fotografia della rincorsa alle Olimpiadi sta tutta nell'esterno, tra gli operai e le gru al lavoro nel cantiere. Il debutto dell'Arena Santa Giulia per il test event dell'hockey su ghiaccio dell'ultimo weekend conferma che ci sarà da correre verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, al via il prossimo 6 febbraio.

Una corsa urbana che abbraccia lo spirito delle Olimpiadi: ecco la Salomon New Shapers Milano 2026 - 000 posti per la 10 chilometri non competitiva che si disputerà il 21 febbraio passando tra i luoghi più iconici del capoluogo lombardo ... msn.com

MILANO CORTINA 2026 * : «SALOMON E CORTINA PORTANO LO SPIRITO OLIMPICO NELLE STRADE DI MILANO CON LA NEW SHAPERS RUN» - **Salomon e Milano Cortina 2026 portano lo spirito Olimpico nelle strade di Milano con la New Shapers Run 2026** ... agenziagiornalisticaopinione.it

Tra meno di un mese inizieranno le Olimpiadi invernali Milano Cortina 26, le attendiamo dal 2019, da quando l’Italia se l’è aggiudicate con un dossier di candidatura che prometteva Olimpiadi a costo zero. Rivedi l'inchiesta x.com

La fiaccola delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina arriverà a Piacenza venerdì, ma c’è una piacentina che l’emozione di portarla l’ha già provata, qualche giorno fa nel Modenese. - facebook.com facebook

