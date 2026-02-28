MotoGP Raul Fernandez | Aprilia la moto più cresciuta dal 2025 Bezzecchi può lottare per il titolo

Raul Fernandez ha ottenuto un terzo posto nella Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, prima gara della stagione di MotoGP. La competizione si è svolta in Thailandia e ha visto Fernandez salire sul podio con la moto Aprilia, considerata la più cresciuta dal 2025. Bezzecchi ha dimostrato di poter lottare per il titolo mondiale.

Raul Fernandez ha archiviato un ottimo terzo posto nella Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Il pilota del team Trackhouse si è attestato alle spalle della KTM di Pedro Acosta e della Ducati di Marc Marquez, chiudendo quindi come miglior Aprilia al traguardo davanti ai compagni di marca Ai Ogura e Jorge Martin in seguito alla caduta del pole-man Marco Bezzecchi. “ È la prima volta che sono così vicino a Marc. Con Acosta, Alex e Bezzecchi ho lottato lo scorso anno, ho visto come guidano. Con Marc no, volevo capire come guida. Non ho ancora tutto sotto controllo, non faccio tutto quello che voglio al 100%, ma usando la testa quest’anno abbiamo fatto una bella pre-season ed un buon inizio di Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

