Aprilia X 250TH | la belva in edizione limitata da 240 Cv che celebra l' America

È stata presentata l'Aprilía X 250TH, una versione in edizione limitata che sviluppa 240 cavalli. La produzione è di sole cinque unità per il mercato europeo, tutte dotate di un impianto frenante in carbonio e componenti derivati dalla tecnologia MotoGP. Questa moto rappresenta una creazione esclusiva, pensata per appassionati di alta performance e di riferimenti americani.

Approfittando della vetrina offerta dal GP delle Americhe (terzo appuntamento del campionato del mondo di MotoGP), scelta tutt'altro che casuale, Aprilia ha presentato ad Austin il suo ultimo capolavoro in serie limitatissima, un bolide senza compromessi che prosegue la tradizione della sua ipertecnologica serie X. Si chiama Aprilia X 250TH e, come sottolineato dal nome, rappresenta anche l'omaggio della casa di Noale al 250esimo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America, un tributo sulla base della Rsv4 1100 Factory che si manifesta già dalla sgargiante livrea Stars and Stripes a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aprilia X 250TH: la belva in edizione limitata da 240 Cv che celebra l'America Articoli correlati Leggi anche: Nuova Vespa 946 Horse: edizione limitata che celebra l’Anno del Cavallo Volkswagen Golf Gti 50 Edition, la prova della più potente: 325 Cv per la serie limitata da recordArriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2026 la Volkswagen Golf Gti 50 edition, la versione più potente (con i suoi 325 Cv di... Tutti gli aggiornamenti su Aprilia X 250TH la belva in edizione... Temi più discussi: MotoGP, Pedrosa: Márquez in difficoltà, ma resta lì. Aprilia? Ha trovato l’equilibrio; MotoGP Brasile, le foto dell'incredibile caduta di Bagnaia: i dettagli; MotoGP: livrea speciale per Gresini Racing. Aprilia X 250TH: la belva in edizione limitata da 240 CV che celebra l'AmericaSolo cinque unità destinate all'Europa e una dotazione tecnica senza compromessi, con un impianto frenante in carbonio e soluzioni da MotoGP. Ogni dettaglio è progettato per replicare le sensazioni de ... msn.com APRILIA X 250TH: una RSV4 a stelle e strisce con DNA da da MotoGPMoto - News: FOTO E VIDEO - Aprilia presenta la X 250th, 30 esemplari in edizione limitata del reparto corse di Noale per celebrare i 250 anni della dichiarazione d'indipendenza americana. Sesta gener ... gpone.com FOTO E VIDEO - Aprilia presenta la X 250th, 30 esemplari in edizione limitata del reparto corse di Noale per celebrare i 250 anni della dichiarazione d'indipendenza americana. Sesta generazione del brand X, si presenta con l'aerodinamica Seat Wings della - facebook.com facebook Jorge Martin impulsivo: ora sei pentito di aver lasciato l'Aprilia @corsedimoto x.com