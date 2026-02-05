Nuova Vespa 946 Horse | edizione limitata che celebra l’Anno del Cavallo

La Vespa 946 Horse arriva in edizione limitata per celebrare l’Anno del Cavallo. La casa di Pontedera punta di nuovo sulla cura artigianale e sul Made in Italy, offrendo un modello che si distingue dalla massa. In un mondo della mobilità sempre più omologato, Vespa sceglie di rimanere fedele alle sue radici e alla tradizione.

Life&People.it Nel contesto odierno della mobilità, orientato alla standardizzazione, Vespa sceglie consapevolmente la strada opposta, nonché quella della cura artigianale e del Made in Italy. La Vespa 946 Horse, edizione limitata della Lunar Collection, nasce come celebrazione dell’ Anno del Cavallo, ma si afferma ben oltre questa dimensione commemorativa. Si presenta come un oggetto di design che interpreta i più disparati valori universali: dalla libertà all’energia, fino alla nobiltà. Dialogo tra Oriente e identità italiana. La Lunar Collection rappresenta uno dei progetti più raffinati e concettuali di Vespa.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

