Volkswagen Golf Gti 50 Edition la prova della più potente | 325 Cv per la serie limitata da record

La Volkswagen Golf Gti 50 Edition si prepara a sbarcare in Italia nel primo trimestre del 2026. Si tratta della versione più potente mai prodotta, con 325 cavalli e 420 Nm di coppia. La casa tedesca promette una vettura che unisce prestazioni da record a una guida ancora più emozionante.

Arriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2026 la Volkswagen Golf Gti 50 edition, la versione più potente (con i suoi 325 Cv di potenza e 420 Nm di coppia massima) e veloce mai costruita. Sotto il cofano di questa variante, basata sul restyling dell’ottava ed ultima serie, è presente un motore 2.0 Tsi EA888 evo4 abbinato a un cambio Dsg a 7 rapporti, con il controllo adattivo dell’assetto Dcc, in grado di intervenire su telaio e sospensioni (MacPherson all'anteriore, assale a quattro bracci al posteriore), che viene proposto di serie. Da un punto di vista puramente prestazionale questa berlina da record (è la Gti di serie più veloce sul circuito del Nürburgring) è in grado di scattare da 0 a 100 kmh in 5,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 270 km h. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Volkswagen Golf Gti Edition 50 ha fatto il suo debutto su strada e in pista.

NEW VOLKSWAGEN GOLF GTI EDITION 50 2025 - FIRST TEST DRIVE

