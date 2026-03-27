La giunta regionale ha approvato il documento di fattibilità per il progetto di una bretella che collegherà via Nuova di Corva all’autostrada A28. Il costo stimato dell’opera è di 11,8 milioni di euro. L’approvazione riguarda le diverse alternative progettuali e rappresenta un passaggio fondamentale per l’avvio dei lavori.

La giunta regionale ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali legato alla bretella di collegamento tra via Nuova di Corva e l'autostrada A28. Il provvedimento si sofferma in particolare sulla soluzione progettuale in modo da poter realizzare l'opera. Un intervento per dal costo complessivo stimato di 11,8 milioni di euro. "Con questo provvedimento imprimiamo una svolta concreta a un tema atteso da molto tempo sul territorio pordenonese. L'obiettivo è costruire un collegamento viario più funzionale, capace di servire il polo intermodale di Pordenone e l'area produttiva, allontanandosi dall'abitato e dando una risposta più efficace a criticità che si trascinano da anni. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Approvato il progetto della bretella tra la via Nuova di Corva e la A28: costerà 11,8 milioni di euro

Articoli correlati

Pala Barzana, approvato il progetto: costerà 6 milioni di euroLo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, a seguito della delibera approvata dalla Giunta Ci sono delle...

San Vito, via libera al progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco: costerà oltre 5 milioni di euroL'annuncio arriva dal vice ministro Vannia Gava dopo l'incontro avvenuto con il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Alberto Bernava La nuova sede...

Aggiornamenti e notizie su Approvato il progetto della bretella...

Discussioni sull' argomento Archiviazione del procedimento VIA per il progetto agrivoltaico nei Comuni di San Giorgio di Lomellina e Ottobiano; Notte in cella. La nuova frontiera dell'hotellerie di lusso nasce dal recupero delle prigioni; Nuova Collodi a Porto Sant'Elpidio, superato lo stallo: pronti altri 1,1 milioni per i rincari; Rete danneggiata allo stadio di Corva, nel mirino gli ultrà del Pordenone.

Pordenone, approvato il progetto per la bretella tra via Nuova di Corva e A28La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFap) per la realizzazione della bretella di collegamento tra la via Nuova di ... rainews.it

Vecchie foto di un tratto di via Nuova di Corva......bei tempi! - facebook.com facebook