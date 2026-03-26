Presunte irregolarità negli appalti informatici la Guardia di Finanza esegue perquisizioni al ministero della Difesa a Terna e a Rfi

Da questa mattina, la Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni presso il ministero della Difesa, Rfi, Terna e il Polo Strategico Nazionale. Le operazioni sono legate a presunte irregolarità negli appalti informatici relativi a questi enti. Le autorità stanno acquisendo documenti e approfondendo gli accertamenti riguardanti le procedure di affidamento e gestione delle commesse.

Da questa mattina sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza presso il ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo Strategico Nazionale nell’ambito. Secondo quanto si apprende si tratta di una indagine della Procura di Roma, nata come costola di quella su Sogei, in cui si ipotizzano i reati di corruzione, riciclaggio, autoriciclaggio, turbativa d’asta e traffico di influenze illecite. A darne notizia è l’ Ansa secondo cui al centro dell’indagine, coordinata dal sostituto Lorenzo Del Giudice, ci sarebbero presunte irregolarità negli appalti informatici. Un’inchiesta che, al momento, conta complessivamente 26 indagati. Presunte irregolarità negli appalti informatici, la Guadia di Finanza esegue perquisizioni al ministero della Difesa, a Terna e a Rfi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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