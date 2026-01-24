Nessuna scorciatoia Faremo la nostra parte garantendo i servizi

Il Comune si impegna a garantire i servizi essenziali a tutti i cittadini, operando con responsabilità e trasparenza. Non ci sono soluzioni rapide o scorciatoie, ma un impegno concreto nel rispetto delle proprie competenze. La collaborazione con la comunità è fondamentale per mantenere un servizio efficiente e affidabile, assicurando attenzione alle esigenze di ogni individuo e il buon funzionamento della città.

"Non esistono scorciatoie né soluzioni straordinarie: il Comune farà la sua parte, nei limiti delle proprie competenze, garantendo i servizi a tutti i cittadini". È da qui che l'assessore Cristina Coletti mette un punto fermo sul caso Grattacielo, nel pieno del clamore seguito all' incendio e all' ordinanza di inagibilità firmata dal sindaco Alan Fabbri l'altro ieri per le torri A e C. Dichiarazioni che provano a riportare il dibattito su un piano amministrativo, dopo giorni di battage politico e mediatico attorno a uno dei luoghi più simbolici e problematici della città. L'ordinanza ha aperto una fase delicata, scandita da tempi precisi.

